Muore a Roma in un incidente poliziotto penitenziario salentino

ROMA – Un 45enne di Miggiano, Roberto Cosi, ha perso la vita in un drammatico incidente verificatosi questa mattina a Roma, città nella quale lavorava come agente di polizia penitenziaria. L’uomo era alla guida della sua Mercedes classe B, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’agente non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.