Il report della Polstrada: “Meno incidenti e meno vittime”

PUGLIA – Meno incidenti mortali e meno vittime, rispetto al 2021. E’ il dato in controtendenza registrato in Puglia dalla Polizia Stradale nel bilancio dell’attività svolta nel 2022.

I sinistri in Puglia , nel 2022, sono stati complessivamente 778, contro i 904 dell’anno precedente: i decessi sono stati 29. A scendere è anche il numero degli incidenti con feriti – 321 in totale – così come quello dei feriti, 621. Dal bilancio che viene fuori da report della sola Polstrada, emerge anche che dal primo gennaio al 31 dicembre dello scorso anno in Puglia sono state 16.684 pattuglie di vigilanza stradale effettuate, mentre sono state 3.260 le contestazioni.

Sono state ritirate 633 patenti di guida e 994 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono invece stati 37.182. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 15.919, di cui 145 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 55. Imponente anche l’attività per evitare le cosiddette stragi del sabato sera: dall’inizio del 2022 al 26 dicembre scorso (ultimo dato disponibile), nelle notti dei fine settimana sono state impiegate circa 188 pattuglie in 157 posti di blocco. Durante i servizi nel weekend i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 890, dei quali il 3.4 per cento (pari a 30, di cui 28 uomini e due donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico.