Virtus Francavilla, porte girevoli e Foggia all’orizzonte

La gara col Foggia è nel mirino di Calabro ma il direttore generale Fracchiolla e il direttore sportivo Antonazzo lavorano alacremente sul fronte mercato ed in poche ore si sono susseguite diverse operazioni: dopo aver ceduto a titolo definitivo Miceli alla Turris, Perez in prestito al Messina, ed aver prelevato a titolo definitivo il difensore classe 2002, Yakubiv, dal Cosenza, continuando ad attuare la politica dei giovani è stato ingaggiato in prestito dalla Juventus Next Gen, Davide De Marino, terzino sinistro, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile bianconero ed in quello della Pro Vercelli. Mentre ha salutato i compagni anche Giorno ceduto in prestito al Piacenza.

Porte girevoli dunque che certamente non aiutano Calabro a prepara il difficile derby con i satanelli. Gli imperiali dopo la sconfitta in casa dell’ultima in classifica, il Messina, devono dare risposte ben precise al loro tecnico ed ai tifosi.

In casa Foggia dopo la doppia seduta di martedì si prosegue con un allenamento mattutino al giorno che accompagnerà la squadra alla trasferta nel Salento. Intanto i rossoneri hanno presentato alla stampa i due nuovi arrivi, entrambi difensori centrali: Cristian Rutjens, difensore centrale, classe 98 originario di Marbella e Ivan Kontec, classe 97 originario di Zagabria, prelevato dal Cesena.

Il Foggia arriva a cavallo dei suoi 29 punti, dei quali ne ha conquistati 15 lontano dallo Zaccheria, la Virtus Francavilla invece ha un ruolini di marcia esterno molto scarno, e dei 25 punti in classifica ne ha totalizzati 23 in casa.

Sarà una sfida che si giocherà su equilibri molto sottili e delle due sono i salentini ad aver più pensieri.

La gara del girone d’andata temrinò 1 a 0 per i dauni con un gol di D’Ursi.

Appuntamento dunque alla Nuovarredo Arena sabato alle 14:30 per giocare la 22esima giornata del girone C della serie C.