Taranto, mercato in fermento. Divieto di vendita biglietti ai tifosi della Turris

TARANTO – Trasformare la rabbia e la delusione per una sconfitta in casa della capolista in furore agonistico e voglia di risultato, questo dovrà fare il Taranto per dimenticare Catanzaro e quel rigore dubbio che le ha negato la soddisfazione di portare a casa un punto.

La partita con la Turris, che si giocherà domenica alle 17.30, dunque assume un valore importante per la truppa di Capuano che spera di giocare in uno Iacovone caldo dove sicuramente non ci saranno i tifosi ospiti poiché è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli.

La Turris nella sfida con il Taranto dovrà fare a meno di Maniero e Franco squalificati ma con i due rinforzi Miceli e Maldonado.

Se da un lato Capuano, con la sua forte personalità, tiene alta l’attenzione preparando in ogni minimo dettaglio ala sfida con la Turris, dall’altro il diesse Evangelisti studia le mosse giuste per rinforzare l’organico senza rivoluzionare la macchina rossoblù ma cercando di inserire gli ingranaggi giusti e di oliare i meccanismi che finora, dopo un avvio stentato, sta marciando bene nel difficile girone C del campionato di serie C.

Il reparto in cui sta concentrando le sue attenzione è indiscutibilmente quello offensivo, dove servono uomini dopo le cessioni di Panattoni, rientrato al Pisa per fine prestito anticipato e di Infantino alla Gelbison, e per la lungodegenza dell’infortunato Raicevic.

E dopo una lunga attesa ed una trattativa difficile potrebbe sfumare l’obiettivo Micovschi, la società rossoblù ha virato su Bifulco, e potrebbe essere l’elemento giusto capace di aumentare il tasso tecnico della squadra, può giocare sia da esterno destro ma anche su tutto il fronte d’attacco. Il calciatore di Ottaviano, 25enne, quest’anno non ha trovato molto spazio nel Padova ma è in veneto da due anni e mezzo e adesso vuole rilanciarsi ed ha scelto Taranto per farlo. Capuano dunque potrebbe far tesoro dell’esperienza di Bifulco che vanta 75 presenze in serie B e 78 in serie C e dopo aver vestito la maglia del Napoli Primavera ha girovagato: Terni, Carpi, Juve Stabia, Pro Vercelli, Rimini ed ha vissuto anche delle parentesi nelle nazionali dalla Under 17 alla Under 20.

Molto atteso Rossetti che dopo l’esordio a Catanzaro scalpita per mettersi in mostra e dare un contributo ai nuovi compagni e la gara con la Turris sembra l’occasione giusta per tutti per voltare pagina e per mostrare i muscoli alla classifica del Girone C.

Questa per il club ionico è una stagione di transizione che servirà per scrivere una pagina importante della storia del club in prospettiva futura.