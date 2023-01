Nel girone H della Serie D è caccia aperta alla vetta della classifica. Il girone di ritorno, infatti, si è aperto con l’inaspettata frenata della capolista Cavese, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due giornate. Magro il bottino ad Altamura, ma ancora più roboante è stato il KO casalingo rimediato contro la Nocerina.

E allora, le inseguitrici gongolano. La classifica si è accorciata incredibilmente, con il Barletta a quota 35 che ora vede la cima della graduatoria distante appena due punti. Ma attenzione, perché non c’è solo il Barletta. Alle spalle dei biancorossi è bagarre con tre squadre a 32 punti: Brindisi, Nardò e Altamura. A 30 punti mette l’acceleratore anche il Casarano.

Sono stati proprio i rossoblu di mister Costantino a riaprire anche la corsa in zona playoff, battendo il Martina e centrando, così, la seconda vittoria consecutiva al “Capozza”. Ma non è da meno il Nardò che ritrova la vittoria in trasferta in quel di Pozzuoli salendo a -5 dalla vetta. Un successo fondamentale in casa granata che vale anche l’aggancio a Brindisi e Altamura, fermate entrambe sul pareggio rispettivamente da Francavilla e Cavese.

A masticare più amaro di tutti sono proprio gli uomini di mister Danucci, andati in tilt davanti al muro eretto dalla compagine lucana.

Per il resto, dopo due sconfitte consecutive, è tornato a festeggiare i 3 punti anche il Fasano. L’ex capolista ha rifilato due reti al Lavello, una per tempo. In striscia positiva c’è anche il Matera, imbattuto da ben 11 turni consecutivi (tre vittorie nelle ultime tre uscite) e lanciatissimo verso una rincorsa ad un piazzamento playoff.