Lecce pronto per il Milan. Forse solo un dubbio per Baroni

LECCE – La squadra anti Milan potrebbe essere già fatta. Il tecnico Baroni può pure contare sul rientro di capitan Hjulmand, che ha scontato il turno di squalifica.

Per preparare la sfida contro i rossoneri campioni d’Italia, l’allenatore giallorosso ha avuto più tempo rispetto alla settimana precedente quando ha dovuto preparare due partite in pochi giorni.

La ripartenza dei giallorossi era quella sperata: una marcia decisa, sicura, fruttuosa. Quattro punti in due partite. E potevano essere di più, ma va benissimo così.

In questi due match la squadra leccese ha aumentato il vantaggio sulla terz’ultima posizione portandolo a più 10 su Verona e Sampdoria rispettivamente terz’ultima e penultima. Rispetto alla sosta del campionato, in due partite, il Lecce ha aumentato il proprio vantaggio.

Frutto del lavoro che Baroni e il suo staff hanno fatto su una squadra che nelle prime quindici partite aveva comunque fatto i passi necessari per raggiungere quell’identità che oggi sembra ancora più nitida.

Ma non è finita, ci mancherebbe. Perché oggi si sta vedendo il vero Umtiti; il vero Di Francesco. Si sta apprezzando l’importanza di Blin, la continuità di Gendrey e Gallo, la crescita di Colombo.

Il Lecce sta diventando squadra: i risultati trasmettono fiducia, entusiasmo, serenità e voglia di arrivare sempre più in alto. Perchè i pericoli sono sempre dietro l’angolo e le discese sono sempre veloci, e insieme ad esse si abbasserebbero pure i valori fin qui raggiunti.

Ma la compagine leccese sta crescendo anche in questo, consapevole che nulla ancora è stato fatto. Mancano due partite e tutto un girone di ritorno. I giochi sono apertissimi.

Adesso c’è voglia di stupire ancora. La squadra giallorossa è in fiducia e può mettere in difficoltà anche il Milan campione d’Italia se scende in campo senza freni inibitori, praticando il proprio credo e facendosi spingere dall’entusiasmo della propria gente.

Entro domani Baroni deciderà la formazione anti Milan. La difesa dovrebbe essere la stessa. A centrocampo Maleh potrebbe partire ancora dalla panchina. In attacco Colombo sarà affiancato da Di Francesco e Strefezza. Sembra tutto pronto, allora, per continuare a scalare che porta verso la vetta delle piccole squadre. Passo dopo passo.