V. Francavilla: Miceli alla Turris, dal Crotone prelevato Yakubiv

FRANCAVILLA FONTANA – Battere il Foggia e ritornare a vincere. Gli imperiali non sono riusciti a cambiare rotta ed anche nella prima gara del 2023 lontano dalla Nuova Arreda Arena è arrivata una sconfitta in casa dell’ultima in classifica, il Messina. Ora sabato alle 14:30 gli imperiali ospiteranno i cugini del Foggia per le 22esima giornata di serie C girone C.

Le due squadre si sono affrontate 7 volte tra i professionisti, l’ultima il 15 settembre 2022, quando i rossoneri hanno vinto per 1-0 con la rete di D’Ursi al 56′. Il bilancio è a favore del Foggia con 6 vittorie e 1 pareggio. Luigi Catanoso di Reggio Calabria dirigerà il match.

Intanto, la Virtus Francavilla è molto attiva sul calciomercato: è stato ceduto a titolo definitivo alla Turris, il difensore Mirko Miceli alla Turris. La società dopo aver ha ringraziato Mirko per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata con i colori biancazzurri, augurandogli le migliori fortune professionali, si è rituffata nel mercato in entrata assicurandosi un giovane difensore, classe 2002. Dal Crotone è stato prelevato a titolo definitivo, il calciatore italo-ucraino, Sergio Yakubiv, cresciuto nel settore giovanile calabrese. Arriva nel Salento dopo l’esperienza nella scorsa stagione nel Fiuggi, in serie D, dove ha collezionato 16 presenze e 2 gol mentre in questa stagione, tra le fila dei pitagorici, ha giocato 10 partite nel campionato Primavera e vanta 3 presenze nella Coppa Italia di Serie C. Il calciatore si è unito già ai suoi nuovi compagni per gli allenamenti agli ordini di mister Antonio Calabro.