LECCE – Allenamento mattutino all’Acaya per il Lecce di Baroni.

Assente Pongracic che, in accordo con la società, è volato in germania per sottoporsi a cure mediche per il problema alla caviglia.

Buone notizie per il mister toscano: si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo Banda ed Helgason. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Dermaku e Ceesay, quest’ultimo per un fastidio al ginocchio destro.

Domani mattina altra seduta, sempre all’Acaya.