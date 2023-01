Fabbrica di falsi diplomi per oss scoperta a Foggia

BARI – Trentatré persone indagate, tre arrestate. Fra loro anche un ex deputato foggiano e suo figlio. L’accusa è di aver messo su una fabbrica di falsi diplomi di Oss, operatorio socio sanitario, per partecipare al concorsone di Foggia o ad altre graduatorie pubbliche.

Le indagini condotte dalla Procura di Foggia e che hanno impegnato oltre 130 uomini della Guardia di Finanza nelle 33 perquisizioni tra Foggia, Napoli Salerno Avellino Pescara e la Bat, sono partite dalla denuncia di alcuni vincitori del concorsone Oss bandito dagli ospedali Riuniti di Foggia – a cui parteciparono in migliaia da tutta la Puglia e oltre – che, però, sono stati poi esclusi perché non si sono visti riconoscere il titolo.

Il punto, infatti, è che tra le persone che hanno conseguito il titolo presso un istituto di formazione di San Nicandro Garganico, con sedi sparse nelle diverse città dove sono state svolte perquisizioni, alcune erano consapevoli della presunta truffa, altre erano totalmente ignare e lo hanno scoperto solo dopo, loro malgrado. Ma, appunto, molte invece non solo erano consapevoli ma – stando a quanto emerso dalle intercettazioni – avrebbero anche pagato sino a 25mila euro per potersi accaparrare il titolo falso. Secondo l’accusa, in questo istituto sarebbe stato garantito il conseguimento dei titoli a soggetti che non avevano completato il percorso formativo o, comunque, privi dei requisiti richiesti dalla legge.

Finti diplomi, insomma, che servivano per partecipare al concorsone, a selezioni pubbliche o per essere assunti presso strutture private. E non solo OSS ma anche finti attestati di anzianità di servizio o titoli utili per ottenere punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per il personale scolastico Ata.

Le accuse, a vario titolo, sono di truffa, falso in atti pubblici e contraffazione ed uso di sigilli dell’Ue, della Repubblica Italiana, della Regione Campania. E per alcuni anche l’associazione per delinquere.