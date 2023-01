Pronto Soccorso in tilt, Mazzotta chiede audizione

LECCE- Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta:

“Ormai la situazione nei pronto soccorso della Puglia è all’acme della crisi, siamo ad un passo dal blackout ed è necessario un momento di confronto serio e di ampio respiro nei luoghi istituzionali: per questo, chiedo l’audizione in Commissione Sanità dell’assessore Palese e dei direttori generali di tutte le Asl della Regione e delle aziende ospedaliere. Ogni giorno è un bollettino di guerra: ore ed ore di attesa per i pazienti, personale allo stremo e costretto a turni di lavoro massacranti. A Brindisi è stato addirittura chiesto ed ottenuto dalla Regione lo stato di emergenza proprio per impossibilità oggettiva di prestare assistenza ai cittadini. Purtroppo, è una cronaca che non avremmo mai voluto leggere e racconta di un servizio sanitario, soprattutto per l’emergenza-urgenza, che non si riesce più ad assicurare all’utenza. Tra le principali ragioni, come è noto, c’è una gravissima carenza di personale medico ed infermieristico, oltre allo scarso appeal del lavoro nelle corsie del pronto soccorso. Ma non si può più continuare ad assistere a questo spettacolo che si riverbera sulla pelle delle persone e con spirito costruttivo mi auguro che in Commissione si possa avviare un dialogo concreto. Prima che sia troppo tardi”.