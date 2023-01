Papini: “Il mio cuore è giallorosso. Per il Milan non sarà facile”

LECCE – Romeo Papini, ex centrocampista, rivela a Piazza Giallorossa che il suo cuore è rimasto legato ai colori del Lecce; 91 presenze e 11 gol, e negli duri della serie C è stato il capitano di quella squadra che tentava la scalata per tornare nel calcio che conta. In carriera ha vestito anche la maglia dello Spezia che domenica ha affrontato i salentini, ma il Lecce per lui è qualcosa di speciale:

“Cuore diviso a metà no, il mio cuore è giallorosso, non me ne vogliano i tifosi dello Spezia, anche se quell’anno abbiamo vinto campionato, coppa e supercoppa ed è stata una stagione eccezionale, però il cuore rimane giallorosso. Nella carriera di un calciatore rimangono sempre una, due squadre nel cuore, sicuramente seppur ai tifosi spezzini voglio bene, il cuore è giallorosso”.

Poi parla della sfida di sabato tra Lecce e Milan:

“Nelle ultime due partite in casa il Lecce ha ottenuto due grandi vittorie, Atalanta e Lazio sono tra le sei migliori squadre d’Italia. Sicuramente per il Milan non sarà una partita facile, venire giocare al Via del Mare sarà durissima per loro; mi metto nei panni dei giocatori del Milan, per loro è un’occasione d’oro per rosicchiare dei punti e cercheranno in tutti i modi di venire al Via del Mare a vincere ma sarà difficile”.