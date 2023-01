Gendrey: “Con il Milan dobbiamo giocare senza paura”

LECCE – Per il Lecce di Marco Baroni è un buon momento, con il pareggio ottenuto al Picco di La Spezia, la squadra giallorossa ha portato a 5 la striscia di risultati positivi, ha 19 punti ed ha 10 punti in più dalla terzultima, ed è 12esima in classifica, nessuno lo avrebbe immaginato ad inizio torneo, ne ha parlato il terzino destro del Lecce, Valentin Gendrey, ospite a Piazza Giallorossa:

“Siamo una squadra giovane, è il primo campionato che faccio in serie A e non pensavo che oggi potessimo avere 19 punti. Siamo in serie positiva da 5 partite e dobbiamo continuare così”.

Gendrey si è subito innamorato del Salento, ed è qui che il 26 dicembre è nata la sua bimba, e con la sua compagna è andato già alla scoperta dei bellissimi luoghi di questa terra:

“Con la mia ragazza abbiamo fatto il giro del Salento, siamo stati anche alla cava di bauxite a Otranto, ed è bellissimo tutto il Salento”.

Sabato arriva il Milan al Via del Mare, una gara ostica e difficile, ma il Lecce ha già battuto sia l’Atalanta che la Lazio e dunque deve affrontare la partita senza nessun timore, di fronte ad un pubblico passionale, vero dodicesimo uomo in campo:

“Noi non dobbiamo giocare con timore e paura, abbiamo fatto bene fornendo qualche prestazione buona con le big e possiamo farlo anche con il Milan. Voglio ringraziare i tifosi anche per la gara con la Lazio perché per me è stato molto importante il loro atteggiamento”.