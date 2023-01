Prisma Taranto stop a Monza, i brianzoli vincono in 4 set

Inizia male il 2023 per la Gioiella Prisma Taranto che per la terza giornata del girone di ritorno della Superlega di volley maschile, cade in terra brianzola contro la Vero Volley Monza.

La squadra ionica gioca bene, regge, va avanti, ma poi perde in 4 set, sciupando anche la possibilità di tornare a casa almeno con un punto. L’incontro avvincente si conclude con i parziali di 25-23, 22-25, 27-25, 30-28; e dunque 3 a 1 per Monza.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca a Taranto che comunque ha disputato una buona gara.

Prossimo appuntamento, per riprendere la strada verso la salvezza sabato prossimo al PalaMazzola con il Verona, prima battuta alle 18.