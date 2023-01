Influenza, Fedele: “Ancora lontani dal picco stagionale”

LECCE – Impennata di contagi da Covid come da previsione in Puglia . La quarta dose di vaccino che stenta a decollare e la concomitanza con l’esplosione dell’influenza stagionale crea un mix micidiale che può avere effetti anche sugli ospedali con il rischio di intasamento .

Il dottor Alberto Fedele, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, parla di dati nelle previsioni: “Se è vero che la pandemia è in una fase di affievolimento, è anche vero che la mancanza dei richiami vaccinali scopre anche chi si è sottoposto alla terza dose di vaccino”. E l’influenza non ha ancora raggiunto il picco, soprattutto negli over 65.

Se nei due anni precedenti, l’obbligo ad indossare mascherine ed il distanziamento hanno tenuto lontano anche i virus stagionali, la ripresa della normalità ha purtroppo anche aperto la strada ai virus. Buona norma sarebbe, non dimenticare di poter comunque utilizzare le mascherine in base alle situazioni e alle circostanze.