Veglie, scatta l’allarme e sfuma il colpo al deposito agricolo.

VEGLIE – E’ sfumato grazie all’arrivo degli agenti della vigilanza privata il furto che stava per essere messo a segno in un deposito agricolo nelle campagne di Veglie, in contrada Rifugio Saraceno. Erano da poco passate le 21 quando i ladri hanno forzato due portoni con l’intento di rubare degli attrezzi agricoli ma l’allarme scattato e collegato con l’istituto di vigilanza, ha fatto desistere i malviventi dal loro intento che sono fuggiti senza lasciare traccia. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione