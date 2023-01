Serie D, Girone H: i risultati della 18^ giornata

LECCE – In serie D si è giocata la 18esima giornata del girone H. Il Brindisi ha pareggiato0-0 con il Francavilla in Sinni. Il Casarano ha vinto 1-0 col Marina Franca. Il Nardò vince 2-1 in casa della Puteolana.

Qui di seguito tutti i risultati:

Girone H – Risultati

Casarano-Martina Franca 1-0 (35’pt Saraniti)

Nocerina-Gravina 2-1 (20’pt Maletic, 20’st Caso Naturale – 37’pt Parisi)

Afragolese-Bitonto 1-2 (4’pt Longo – 21’pt Palazzo su rigore, 2’st Palazzo)

Matera-Molfetta 1-0 (2’st Piccioni su rigore)

Puteolana-Nardò 1-2 (42’pt Haberkon – 12’pt Ciraci, 36’pt Ferreira)

Lavello-Fasano 0-2 (11’pt Bianchini, 10’st Corvino)

ore 15

Brindisi-Francavilla 0-0

Altamura-Cavese 1-1 (30’pt Molinaro – 46’st Bubas su rigore)

ore 15.30

Barletta-Gladiator 2-0 (25’pt Lattanzio, 9’st Di Piazza)

Classifica girone H – Serie D 2022-2023

Cavese 37

Barletta 35

Altamura 32

Nardò 32

Brindisi 32

Casarano 30

Fasano 29

Matera 27

Bitonto 25

Nocerina 24

Gladiator 22

Martina 21

Afragolese 17

Molfetta 15

Gravina 15

Francavilla 15

Lavello 13

Puteolana 8