Scontro scooter-moto: due giovani in ospedale

LECCE-E’ triste il bilancio sulle strade salentine di questo primo week-end del 2023. L’ultimo nel pomeriggio lungo la provinciale di via Vecchia Lizzanello, dove intorno alle 17.30 uno scooter con in sella due giovani si è scontrato con violenza contro una vettura. Fatale l’impatto. Ad avere la peggio i ragazzi che sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nel frattempo sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco.

E ancora, sabato è stata sfiorata una tragedia in tangenziale est, dove un 20enne alla guida di una Toyota Yaris ha perso il controllo del mezzo e l’auto è uscita di strada cappottandosi e accartocciandosi su se stessa. Il giovane, miracolosamente illeso, è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale di Copertino.

A Lecce, su viale Alfieri, sempre sabato, un altro grave incidente: un 36enne alla guida di una Fiat 500 è finito contro un albero, restando incastrato nell’abitacolo del mezzo. Dopo averlo liberato dalle lamiere, i vigili del fuoco lo hanno consegnato alle cure del 118, che lo ha trasferito a sirene spiegate in codice rosso, al Vito Fazzi.

Un bilancio quindi amaro, che si conclude, con l’ultimo grave incidente di queste ultime ore, ossia con due giovani finiti in ospedale in codice rosso, mentre la dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.