New Basket Brindisi, oggi contro Varese un crocevia determinante

BRINDISI – Tutto pronto al PalaPentassuglia. Per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A/1 di basket maschile, la Happy Casa Brindisi si appresta a ricevere Varese, autentico scontro diretto sulla via della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Per i salentini un match dalle mille insidie, dal momento che i lombardi sognano un successo per avvicinare il terzo posto anche se le quattro sconfitte nelle ultime cinque gare pesano eccome sul morale. Due i punti di distanza in classifica tra le due compagini e in caso di vittoria brindisina ci sarebbe l’aggancio.

Ma non solo. Battere Varese potrebbe significare l’aggancio anche alla zona playoff, utile per staccare il pass alle Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino. In pratica una gara determinante per puntare alla manifestazione piemontese. Anche perché il quadro delle qualificate è più che mai incerto, se si escludono Milano, Virtus Bologna e Tortona. I restanti cinque pass per accedere alle fasi finali della Coppa Italia sono ancora in ballo e vedono coinvolte per 10 compagini.

Dalla parte della New Basket Brindisi, ovviamente, il vantaggio di giocare di fronte al pubblico amico, sempre caldo e rumoroso. Per coach Vitucci le scelte per il quintetto iniziale potrebbero premiare Reed, Burnell, Bayehe, Mezzanotte e Dixson.

Si gioca a PalaPentassuglia con palla a due alle ore 17.