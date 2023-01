Lecce, petardi da un’auto in corsa contro i passanti, caccia ai responsabili

LECCE – Potrebbe costare cara la bravata di cui si sono resi protagonisti alcuni individui nella tarda serata di ieri. Su di loro sono concentrate le indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di dare un nome e un volto a chi, nel cuore di Lecce, in via XXV Luglio, si è divertiti a lanciare petardi contro le persone, da un’auto in corsa. Un episodio che ha seminato il panico e ha rischiato ferire qualcuno. I petardi stando alle diverse testimonianze raccolte e alle tante segnalazioni pervenute, venivano lanciati da un’auto di colore bianco. Gli agenti risaliranno ai responsabili grazie ai filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.