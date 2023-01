Il Brindisi stecca in casa, 0 a 0 con il Francavilla in Sinni

BRINDISI – Il Brindisi pareggia in casa per 0-0 contro il Francavilla in Sinni e spreca un’ottima occasione per accorciare ulteriormente verso la vetta.

Arleo sistema i suoi con uno schema abbastanza difensivo che concede pochissimo ai padroni di casa, soprattutto nel primo tempo.

Ottimo l’avvio nella ripresa dei ragazzi di Danucci, che sfiorano in più occasioni la rete del vantaggio, la più ghiotta con il colpo di testa di D’Anna all’ottavo minuto, con la sfera che si stampa sull’esterno del palo.

La mancanza di lucidità e di idee fanno il resto e consentono ai lucani di portare a casa un punto preziosissimo, lasciando con l’amaro in bocca i biancazzurri che speravano di ottenere qualcosa in più.

