Happy Casa Brindisi KO, vince Varese, addio Final Eight di Coppa Italia

BRINDISI – La Openjobmetis Varese sbanca il PalaPentassuglia e ridimensiona Happy Casa Brindisi che adesso come obiettivo ha solo la salvezza. Con questa sconfitta si spengono le speranze di una qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Nonostante l’ottima prestazione di Reed con 31 punti e di Perkins con 20 la formazione salentina non riesce ad arginare la veemenza d’attacco dei lombardi che vincono passando la soglia cento.

Al suono finale della sirena il tabellone luminoso segna 90 – 104.

Varese è stata quasi sempre avanti, Brindisi ha inseguito ma non è riuscita a cambiare l’inerzia della gara.

Adesso testa alla prossima che sarà con il Sassari in trasferta, al PalaSerradimigni, e bisognerà stare attenti e guardarsi le spalle per evitare brutte sorprese in chiave salvezza.