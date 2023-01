Guasto a un computer di bordo, un volo Malpensa-Brindisi dirottato a Napoli

SALENTO – L’aereo è decollato alle 17,40 da Malpensa, destinazione Brindisi.

Ma in volo qualcosa è andato storto. Nessuna paura per i passeggeri, subito rassicurati dal personale, ma c’era un guasto al computer di gestione del volo. Al cun pericolo, quindi, ma è stato necessario dirottare l’aereo puntando verso l’aeroporto internazionale di Napoli. È successo nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio.

L’aereo era un airbus, l’Easyjet Europe A319, che effettuava il volo U2-2825 da Milano Malpensa -come detto- a Brindisi. Una volta decollato ha puntato verso sud per poi dirigersi a Brindisi e mentre era sulla rotta FL390, a circa 110 miglia a nord-est di Napoli, l’equipaggio ha deciso di dirottare a causa del guasto al computer. “L’aereo -fa sapere Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”- è atterrato senza incidenti sulla pista 24 di Napoli circa 25 minuti dopo. Alla fine, tutto si è risolto per il meglio. I passeggeri, una volta arrivati a Napoli e dopo aver aspettato 80 minuti, sono ripartiti raggiungendo Brindisi con un ritardo di un’ora e 45 minuti”.