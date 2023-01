Ancora un rogo d’auto: fiamme nella notte a Calimera

CALIMERA – Non si arresta il fenomeno dei roghi di auto in provincia di Lecce. L’ultimo episodio la notte scorsa a Calimera. Presa di mira la Fiat Punto di un pensionato.

Albeggiava già, erano le 5,30 del mattino, quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune griko.

L’auto in fiamme era parcheggiata in via Virgilio e il fuoco che avvolgeva la vettura ha danneggiato anche le mura delle abitazioni vicine. Non è certa la natura del rogo. Indagano i carabinieri della stazione di Calimera.