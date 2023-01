CuoreAmico taglia il traguardo e supera i confini

SALENTO – Rieccoci al momento della cavalcata più bella: quella della maratona tv per CuoreAmico. In diretta su TeleRama da mattina a sera per lo sprint finale della 22esima edizione del Progetto Salento Solidarietà. È l’ora di raccogliere i frutti delle donazioni che i salentini hanno fatto nell’arco dell’intero anno per sostenere i bambini affetti da svariate patologie e le cui famiglie necessitano di un supporto economico o di un’automobile speciale, attrezzata al trasporto comodo e sicuro di chi è in carrozzina.

E, come sempre, anche questa edizione, la numero 22, è stata un’esplosione di gioia, di emozione e di accoglienza dei nuovi bimbi che entrano a far parte della grande, grandissima famiglia di CuoreAmico. La onlus è nata nel 2000 da un’idea dell’editore Paolo Pagliaro che, oggi come allora, dice: “Donare fa rima con amare e fare qualcosa di concreto per questi bambini, per le loro famiglie, ci appaga e ci ripaga”.

Nella sola durata della diretta, come sempre nel giorno dell’Epifania, i salvadanai con il logo della onlus, l’inconfondibile cuore colorato simbolo di trasparenza e concretezza, contenevano 23.774 euro e 10 centesimi di pura felicità.

Musica, divertimento e tanti ospiti hanno scandito la giornata tra un salvadanaio e l’altro, alternati alle storie, sempre toccanti, dei bimbi di CuoreAmico e delle loro famiglie.

È stata l’edizione della ripresa, della rinascita dopo la pandemia, periodo durante il quale comunque CuoreAmico non è stato a guardare, ma si è lanciato in una seconda mission parallela con la raccolta e distribuzione di pacchi alimentari. L’edizione in cui associazioni, scuole, commercianti e privati sono tornati a riunirsi organizzando eventi di solidarietà per riempire i salvadanai e, con essi, i cuori. L’edizione in cui, attraverso TeleRama, ora visibile in tutta la Puglia e la Basilicata, CuoreAmico ha valicato in confini ed è pronta a conquistare l’affetto e la partecipazione di tutti i telespettatori.