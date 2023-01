Notte di fuoco: in fiamme un’auto a Gallipoli, danneggiata una seconda vettura

GALLIPOLI- Nella notte una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta a Gallipoli, in via Di Cordova, per un incendio che ha interessato e totalmente distrutto una Mercedes. Ma non solo: le fiamme hanno purtroppo interessato anche una seconda vettura parcheggiata nelle vicinanze.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Indagini in corso per risalire alla natura dell’incendio.