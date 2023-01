Baroni scalda Maleh e si gode i suoi numeri

LECCE – Al Picco di La Spezia Baroni si presenterà senza il proprio capitano, Morten Hjulmand, un giocatore a cui Baroni ha rinunciato soltanto una volta in questa stagione, in campionato: alla decima giornata contro la Fiorentina, sempre per squalifica. Questa volta, il centrocampista danese, è stato fermato dal giudice sportivo per raggiunto numero di ammonizioni.

Al suo posto dovrebbe esserci Blin. Il francese, anche prima della sosta, aveva guadagnato la fiducia dell’allenatore e nelle ultime quattro partite prima dei Mondiali in Qatar, era sempre nell’undici di partenza. Al Picco contro lo Spezia dovrebbe toccare a lui guidare le operazioni di centrocampo, come centrale, ma non sono escluse altre mosse.

Tra quelle più probabili anche l’impiego dal primo minuto di Maleh. Il centrocampista arrivato dalla Fiorentina ha esordito in giallorosso contro la Lazio. Baroni lo ha mandato in campo al 44′ del secondo tempo poco prima dei sette minuti di recupero. Contro i liguri dovrebbe giocare dall’inizio come mezzala sinistra e con lo spostamento di Gonzalez a destra. Per il reparto mediano, tra i convocati ci sarà pure Bistrovic: il centrocampista croato ora sia allena regolarmente con i compagni di squadra.

Il Lecce è ripartito in campionato con una vittoria e dopo la sedicesima giornata di andata la squadra giallorossa ha un punto in più sulla terz’ultima: prima erano 8, adesso sono 9.

Una squadra, quella di Baroni, che acquisisce sempre più una precisa identità. Baroni è il decimo allenatore e il primo in Serie A nella storia del Lecce che vince l’ultima partita dell’anno vecchio e la prima del nuovo anno

Ancora un’altra curiosità: Baroni è il terzo allenatore a vincere tre partite di fila in Serie A. Prima di lui erano riusciti a vincerne tre consecutive Delio Rossi (nella stagione 2003-04) e Fabio Liverani (nel campionato 2019-20).