Sequestrato canile abusivo a Gallipoli. Cani detenuti senza acqua e cibo

GALLIPOLI – Gli agenti delle guardie zoofile Agriambiente di Nardò, a seguito di un esposto, ha effettuato un’ispezione presso un’abitazione a Gallipoli. In quella casa risultata di prorietà di un uomo di 80 anni gli agenti hanno rinvenuto, detenuti, circa 25 cani chiusi in diversi box tra feci e fanghiglia, in condizioni igienico sanitarie precarie. I luoghi sono stati ritenuti dalle Guardie Zoofile, non idonei a garantire il benessere animale. Sul posto non vi era infatti presenza di cibo e acqua, quest’ultima, dove presente, era sporca e contenuta in recipienti sporchi. I cani erano in cattivo stato di detenzione e privi di microchip. Sentito il magistrato di turno, gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e il proprietario è strato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Nei prossimi giorni tutti gli animali saranno dotati di microchip dal Servizio Veterinario ASL e spostati in altro luogo più idoneo.