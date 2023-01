Sarri un diavolo per capello al Via del Mare

Nervi tesi in sala stampa. L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la pesante sconfitta subita al Via del Mare con il Lecce di Baroni per 2 a 1 in rimonta, alla domanda provocatoria della collega di TeleRama, Alessandra Del Toro, se il risultato fosse dipeso dalle condizioni del terreno di gioco da lui definite precarie in settimana, ha risposto senza mezzi termini, dicendo, di non essere venuto a Lecce per farsi prendere per i fondelli, anche se ha usato un termine più colorito che è semplice comprendere.

Subito dopo si è reso conto di aver esagerato ed ha raggiunto all’esterno della Sala Stampa, Alessandra Del Toro per chiarire l’accaduto sottolineando che non era nelle sue intenzioni parlare di uno stadio da terzo mondo e che le sue parole della vigilia, erano state riportate in maniera distorta; alla fine l’equivoco si è risolto con una stretta di mano e un selfie amichevole, anche se le parole colorite da buon toscano del mister laziale hanno fatto il giro dei principali canali sportivi nazionali.