Primavera1: il Lecce fa visita alla Juventus

LECCE – Dopo la pausa per il Mondiale in Qatar riparte anche il campionato Primavera 1 TIM, con i giallorossi impegnati in trasferta in casa della Juventus per la 13ª giornata di andata in programma domani, 6 Gennaio 2023 alle ore 11 presso Tranning Center Vinovo. I bianconeri sono secondi con 24 punti, cinque in meno della capolista Roma. Mentre il Lecce è al nono posto con 17. Questi i convocati dal tecnico del Lecce Federico Coppitelli:

.

PORTIERI

1. Borbei (2003)

23. Leone ( 2005)

22. Moccia (2005)

MARCATORI

20. Ciucci (2002)

6. Hasic (2003)

5. Pascalau (2004)

ESTERNI DIFENSIVI

13. Dorgu (2004)

14. Munoz (2004)

2. Russo (2004)

CENTROCAMPISTI

10. Berisha (2003)

42. Borgo (2005)

18. Gueddar (2005)

38. Gueye (2005)

29. Minerva (2005)

15. Samek (2004)

8. Vulturar (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

26. Corfitzen (2004)

24. Daka (2004)

90. Milli ( 2004)

20. Mömmö (2002)

7. Salomaa (2003)

ATTACCANTI CENTRALI

9. Burnete (2004)

11. Carrozzo (2004)

Non convocati perché indisponibili per infortunio i calciatori Kaušinis

e Abdellaoui.