Emergenza sanità in Puglia. I sindacati ” L’assessore Palese non deve denunciare ma trovare soluzioni”

PUGLIA – In merito alle dichiarazioni dell`assessore alla Sanità della Puglia Rocco Palese circa la caotica situazione della sanità pugliese i sindacati medici di Cgil, Smi, Snami, Simet e Ugs evidenziano che da anni, dal loro punto di vista, denunciano una situazione degradata con gravi risvolti pratici, quotidiani, sui medici e sui malati. “Il suo compito – scrivo i sindacati rivolgendosi a Palese – non è denunciare le cose che non vanno ma è quello di trovare le soluzioni”. “Non trasformiamo – proseguono – l`assenza, negli anni, di programmazione e di corretta attenzione alle esigenze anche sociali della sanità in un lamento collettivo. Qualcuno deve rispondere per non essersi occupato della sanità in tutti questi anni. Speriamo che le responsabilità non ricadano sui medici che proprio in questi giorni attraverso le organizzazioni sindacali, contestualmente ai richiami della parte pubblica, hanno, ancora una volta, lanciato l`ennesimo grido di dolore”