Emanuele, 10 anni e già un baby artista a tutto tondo!

GALLIPOLI – Emanuele Zollino, 10 anni, vive a Gallipoli con babbo, mamma e sorellina. Potrebbe essere il profilo di un qualunque bambino e invece Emanuele è molto di più! Un baby artista a tutto tondo!

Così piccolo e ha già vissuto tante esperienze. Sì, perché è un attore, un cantante, un ballerino, un modello e se non bastasse, anche il presidente del Consiglio Comunale baby della sua città. Non si fa mancare proprio nulla insomma. Un talento che coltiva di giorno in giorno: la mattina frequenta la quinta elementare e fa parte del coro d’istituto, nel pomeriggio frequenta la scuola di ballo della sua città e nei weekend vola a Roma dove studia piano e canto nella scuola Disney, dove esercita anche la dizione e l’interpretazione. Tra un impegno e l’altro, non dimentica di essere pur sempre un bambino e dedica il suo tempo anche a giocare con i suoi coetanei.

Sul suo futuro ha già le idee piuttosto chiare, d’altronde con il suo talento ha tutte le carte in tavola per poter sognare in grande.

E allora tutti pronti a vederlo sul piccolo schermo dall’8 gennaio! Noi vi abbiamo avvisati, sentiremo ancora parlare di lui…!

Mariafrancesca Errico