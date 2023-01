Dissequestrato il circo Orfei, ma deve lasciare Surbo

SURBO – Il sostituto procuratore Alberto Santacatterina ha deciso: in mattinata è stato dissequestrato il Circo Amedeo Orfei a Surbo, ma ad una condizione: deve lasciare il comune da subito, quando avrebbe dovuto levare le tende, da contratto, il 15 gennaio.

Nel territorio finito sotto accusa, al margine di approfondimenti, non risultano esserci tutte le autorizzazioni per il pubblico spettacolo. La Polizia Locale ieri aveva effettuato un sequestro d’urgenza, contestando proprio l’assenza dei permessi rilasciati dal Suap per gli eventi pubblici.

Il Pm Santacatterina, accogliendo le richieste dell’avvocato Riccardo Giannuzzi -legale difensore del titolare del Circo, Lino Orfei – non ha convalidato il sequestro, ma il tendone deve essere smontato e spostarsi altrove.