Bologna corsara, Nardò KO, tifosi neretini spettacolari

L’attesa, il grande pubblico, il Pala San Giuseppe di Lecce sold out, la passione, il tifo, le emozioni, tutto questo in HDL Nardò – Fortitudo Bologna, valida per la 15esima giornata del campionato di A2 di basket.

I neretini arrivavano alla sfida col blasonato avversario con due punti di vantaggio in classifica, c’erano tutti i presupposti per la grande impresa ma Bologna ha spinto sull’acceleratore dell’esperienza ed ha vinto agganciando Nardò in classifica a 16 punti.

I padroni di casa partono bene con Parravicini e Poletti ma Bologna tiene bene e poi scatta in avanti chiudendo il primo quarto a 18-23 e nonostante Vasl e Smith rimettano la gara in equilibrio ad inizio secondo quarto, gli ospiti riescono a fare la voce grossa e chiudono sul 30 a 41.

Al rientro Donda, Panni e Barbante mettono la freccia e portano la gara sul 55-68. Infine nell’ultimo quarto i giochi sono fatti e al suono della sirena il tabellone luminoso segna 73 a 90. Bologna corsaro ma vince il pubblico del Salento che ha colorato il palazzetto d’amore e passione.

Prossimo impegno per i salentini domenica a Mantova.