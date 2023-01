Scisma politico: cade l’amministrazione comunale

Salento – Terremoto politico a Veglie, dove in mattinata è caduta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Paladini. La causa dello scisma è da attribuire alle dimissioni di un totale di nove consiglieri comunali, di cui cinque facenti parte dell’opposizione e quattro dell’ex maggioranza. Gli ormai ex consiglieri continueranno ad esercitare gli incarichi esterni eventualmente attribuiti, in attesa della nomina dei successori.

Il Comune, dunque, va verso il commissariamento.