Ancora roghi notturni nel basso Salento, a fuoco lo scooter di un 34enne

CASARANO – Fiamme nella notte a Casarano, dove è andato misteriosamente in fumo lo scooter di un 34enne del luogo. Il Piaggio 125 era parcheggiato in via Padova e le fiammate sono state scorte intorno alle 3 e mezzo dai residenti della zona.

L’incendio ha fortunatamente coinvolto solo il veicolo, lasciando illese le vetture parcheggiate nell’area. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia locale, che hanno spento il rogo e avviato le indagini per scoprirne la natura, sebbene quella dolosa sia fortemente sospettata. L’uomo titolare dello scooter, infatti, ha diversi precedenti penali alle spalle ed è stato ascoltato dalle forze dell’ordine per capire se possa aver ricevuto minacce o se vi siano stati diverbi con qualcuno di recente. Certamente utili saranno le videocamere di sorveglianza istallate nell’isolato e da cui i militari dell’Arma estrapoleranno i filmati.