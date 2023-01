La mostra dei Presepi accende Martignano

MARTIGNANO- La tradizione e il ricordo hanno acceso anche in questo Natale la comunità di Martignano in occasione della 17esima edizione della Mostra dei Presepi, a cui è legato il concorso per le scuole e anche l’ottavo memorial per Annalisa Rosato.

La mostra-concorso, ricordiamo, è promossa dall’associazione Liberamente e questa nuova edizione rappresenta una maturazione di quanto realizzato negli anni scorsi e punta a coinvolgere sempre di più l’intera comunità, attraverso le proprie radici e il ricordo indelebile di una donna importante