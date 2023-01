Happy Casa Brindisi alle 18 a Trento per voltare pagina

BRINDISI – Inizia oggi a Trento non solo il 2023 ma anche un tris di partite ad alta tensione per Happy Casa Brindisi che dopo le ultime sconfitte con Treviso e Scafati, in questi ultimi tre turni del girone di andata deve provare a riscattarsi per non perdere il treno per la Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino nel mese di febbraio.

L’8 gennaio poi si giocherà sui legni del PalaPentassuglia col Varese e infine il 15 gennaio a Sassari.

Questa per la Stella del Sud è una stagione altalenante perché nel momento in cui si pensa di aver oltrepassato i propri limiti si inciampa ancora in prestazioni da dimenticare.

Dunque contro la squadra dell’ex Udom bisognerà avere il giusto approccio. Dolomiti Energia Trentino ha 14 punti, 4 in più rispetto a Brindisi e in caso di vittoria metterebbe in cassaforte la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, quindi la vittoria per la compagine di coach Molin ha un significato importantissimo e si giocherà fino all’ultimo respiro.

Happy Casa Brindisi ha le carte giuste per portare a casa il risultato ma ha bisogno di giocare una gara di carattere al cospetto di un avversario che è avanti non solo in classifica ma anche come serenità.

Il risultato di questa gara potrebbe determinare anche la strategia futura sul mercato, dove bisogna intervenire, anche se il miglior acquisto sarà il rientro di D’Angelo Harrison che sembra ormai pront a dire al sua dopo la lunga attesa e questo potrebbe anche avvenire l’8 gennaio nella gara con il Varese. Adesso però bisogna superare questo ostacolo.

Palla a due alle ore 18, arbitri: Lanzarini, Borgo e Patti.