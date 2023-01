“Capodanno dei popoli”: musica e prelibatezze da tutto il mondo

LECCE – Musica e prelibatezze da tutto il mondo: è così che a Lecce si è aperto il 2023. Dopo uno stop di due anni a causa della pandemia, il primo giorno dell’anno si è tornati a festeggiarlo con il “Capodanno dei Popoli”, di scena come sempre al Mercatino delle Arti e delle Etnie.

Giunta alla sua 25esima edizione, la manifestazione all’insegna della multiculturalità e dell’integrazione, è patrocinata dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce e rappresenta un’imperdibile occasione per scoprire culture diverse dalla nostra, i loro usi e le loro tradizioni culinarie. Nella location a cielo aperto in via Aldo Moro, infatti, ogni comunità, all’interno di stand dedicati, ha preparato i propri piatti tipici: dal riso gerbi della Tunisia al chapati indiano, dal cous cous marocchino ai panini arabi. Ben 20 le nazionalità coinvolte.

Ad animare la serata, poi, tanta musica: sul palco ballerini, musicisti e percussionisti provenienti da ogni parte del mondo e dal Salento, come Tony Esposito e il super atteso Antonio Castrignanò.

Un angolo speciale, inoltre, è stato dedicato alle donne dell’Iran e dell’Afganistan per dire basta ad ogni forma di violenza e discriminazione e in segno di solidarietà.

Giorgia Durante