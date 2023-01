San Silvestro nelle piazze: tanti cantanti salentini in giro per l’Italia

SALENTO – Una notte di San Silvestro scoppiettante quella vissuta dagli artisti nostrani, che, dopo due anni di pausa ritornano sui palchi delle piazze italiane a inaugurare l’anno appena arrivato. Ma quali sono i cantanti leccesi che hanno allietato la prima notte dell’anno, in giro per la penisola? A Olbia cittadini e turisti hanno atteso il 2023 in compagnia di Emma Marrone. Per la cantante di Aradeo finisce un anno non facile, anzi come ha scritto sulle sue storie Instagram, finisce per lei “l’anno più difficile” per la recente perdita del suo amato papà. Prima di volare in Sardegna, ha trascorso il Natale a casa, nel Salento. E, dal palco, ha videochiamato la sua mamma. Scendendo verso sud, a ridosso delle acque del mar Tirreno, si arriva a Salerno. Qui Giuliano Sangiorgi e i suoi “Negramaro” si sono esibiti nella città allestita dalle famose “Luci d’artista”. Il gruppo ha appena concluso l'”Unplugged European Tour 2022” e ha voluto riaprire la stagione dei concerti proprio nella città campana, in piazza Amendola. Emanuela Trane, in arte Dolcenera, di Scorrano, si è esibita in una delle location più lussuose della costa adriatica: il Casinò di Venezia, dove la cena per numerosi vip era preparata da Alessandro Borghese. E c’era anche la mamma dello chef, la mitica Barbara Bouchet.

Nessun evento in programma per Alessandra Amoroso, che ha salutato l’anno appena concluso con un post su Instagram in cui erano racchiusi scatti e video che ritraevano i suoi momenti salienti del 2022, tra cui istanti con la famiglia e del “Tutto Accade Tour”.

Meritato relax anche per Al Bano, che il 18 febbraio partirà da Alessandria con il suo “È la mia vita tour” che farà tappa nei più importanti teatri d’Italia.

Big Boy, alias Sergio Silvestre, ha preso parte allo show che si è svolto in piazza De Ferrari a Genova. Il cantante salentino d’adozione ha partecipato al capodanno di Canale 5, condotto da Federica Panicucci. Al Circo Massimo di Roma invece, tra i tanti artisti che hanno brindato al nuovo anno c’era Elodie, anche lei salentina d’adozione, che ha allietato la serata organizzata da RDS.

Francesca Spinetta