Minaccia di gettarsi dalla scogliera, provvidenziale l’intervento di due carabinieri

SANTA MARIA AL BAGNO – In preda ad una crisi nervosa dovuta, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, a problemi di natura economica, un uomo si era portato sulla scogliera in località Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno e da lì aveva minacciato di lanciarsi in mare per farla finita. La moglie avrebbe cercato di calmare l’uomo senza però riuscirci. Ci sono riusciti invece due carabinieri allertati proprio dalla donna disperata. I due militari sono riusciti a calmare l’uomo e a farlo desistere dal gesto che sarebbe potuto costargli la vita.