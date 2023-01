Lecce, trattativa a buon punto per Maleh della Fiorentina

LECCE – Primo allenamento del 2023 per il Lecce. La squadra giallorossa, in vista della gara casalinga con la Lazio in programma mercoledì al Via del Mare (ore 16:30), si è ritrovata questo pomeriggio all’Acaya Golf Resort.

Tutti a disposizione del tecnico Baroni ad eccezione di Dermaku, Helgason, Bistrovic, e Pongracic, i quali sono stati impegnati in un lavoro personalizzato. Domani mattina altra seduta all’Acaya.

Il calciomercato invernale apre i battenti domani, 2 gennaio, e chiuderà il 31 di questo mese. Trenta giorni a disposizione dei club per rinforzare i propri organici.

Il Lecce si muove da tempo per individuare quei calciatori utili a migliorare la rosa a disposizione di Baroni. Tra i primi obiettivi sembra esserci Maleh, 24 anni, centrocampista della Fiorentina. Il calciatore marocchino ha giocato finora in questo campionato 7 volte. La trattativa sembra essere in fase avanzata e potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Il calciatore, ex Venezia, potrebbe così essere il primo rinforzo del club giallorosso per questa sessione invernale di calciomercato.