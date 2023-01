Fuoco nella notte di Capodanno, un’auto incendiata

CUTROFIANO – Il 2023 si è aperto come il 2022 si è chiuso, con un altro, l’ennesimo incendio d’auto. Questa notte, a Cutrofiano, un’ora dopo lo scoccare della mezzanotte, una squadra dei Vigili del Fuoco di Maglie ha spento il rogo che interessava una BMW. Nonostante il tempestivo intervento, le fiamme hanno coinvolto totalmente il veicolo. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose, ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Le indagini per scoprire la natura dell’incendio sono in corso.