Capodanno di lavoro per HDL Nardò, i botti arriveranno il 4 gennaio

NARDÒ – Non conosce sosta la preparazione di HDL Nardò che anche a Capodanno lavora al Pala Andrea Pasca, sotto gli occhi attenti del presidente Barbetta e della dirigenza, per preparare la delicata e importantissima sfida con la Fortitudo Bologna.

La data da salvare perché rappresenta un tocco di magia sulla storia della pallacanestro neretina è il 4 gennaio, quando a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, arriva l’importante club bolognese. Una sfida che fino a qualche anno fa a Nardò nessuno mai avrebbe pensato di giocare e di farlo, inaspettatamente con due punti in più in classifica.

Il team guidato da Gennaro Di Carlo è fortemente motivato a proseguire sul trend positivo delle ultime giornate, galvanizzato anche dal grande entusiasmo che si respira in città e non solo, perché gli amanti del basket salentino riempiranno il palazzetto salentino che potrebbe presentarsi anche sold out.

HDL Nardò si ritrova sul palcoscenico della serie A 2 di basket, in zona playoff, in questo inizio del 2023 in cui si augura di raggiungere successi sempre più grandi.

La classifica del Girone Rosso parla chiaro. Dopo l’ultima vittoria ottenuta a Chiusi, l’ottava stagionale, il Toro ha 16 punti e davanti ha solo Udine che ne ha 18, con la quale ha vinto, e appollaiate a 22 punti al comando ci sono Forlì, Cento e Pistoia; guardando indietro, invece, ci sono Ferrara, Cividale e appunto Bologna con 14 punti, seguono Rimini 12, e con 10 San Severo, Chiusi e Mantova, chiudono con 6 Chieti e Ravenna.

Una vittoria con Fortitudo Bologna permetterebbe a Nardò, molto probabilmente di provocare una spaccatura ad una classifica che per ora è abbastanza corta.

Per adesso i tifosi neretini possono sognare, poi toccherà a Smith e compagni far diventare i sogni realtà e comunque andrà sarà un successo, perché classifica a parte Nardò sta disputando una stagione da incorniciare.