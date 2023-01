Arnesano, una comunità in festa per i 100 anni di Raffaele Imbriani

ARNESANO – Proprio oggi 1 gennaio 2023, Arnesano festeggia i 100 anni del Signor Raffaele Imbriani. Il Signor IMBRIANI, da sempre è stato parte integrante del borgo Rurale di Materdomini dove è nato, cresciuto e vissuto sin dal giorno. Con la nascita della Repubblica Italiana fu a servizio del Ministro Costituente Giuseppe GRASSI e come autista ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia, accompagnando il Ministro e i figli nelle loro attività di proselitismo del Partito Liberale. Il Signor Raffaele Imbriani , a pieno titolo, è parte della storia dell’Italia liberata, presenziando a Roma durante la firma della Costituzione Italiana accompagnando, appunto, il Ministro. Fu a Materdomini che conobbe Celina, originaria di Soleto, prima tabacchina poi cuoca di palazzo, che prese in moglie e con la quale ebbe tre figlie: Paola, Marisa e Diana. La festa dei 100 anni del Signor Raffaele Imbriani costituisce un momento molto bello e molto importante non solo per i suoi Famigliari ma anche per la intera Comunità di Arnesano. Il signor Imbriani ha ricevuto le felicitazioni dell’intera amministrazione comunale oltre che da tutta la comunità.