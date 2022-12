Un’auto in fiamme anche l’ultimo dell’anno, danni ad un’abitazione

MATINO – Il 2022 si chiude così con l’ ennesima auto incendiata, questa notte intorno alle 03.30 una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gallipoli è intervenuta nel comune di Matino in Piazza Maria Addolorata per un incendio di una Nissan Micra impedendo così ulteriori danni a persone e cose. Secondo alcune ipotesi, le fiamme hanno interessato totalmente il veicolo danneggiando anche il prospetto civile di un’abitazione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, non si esclude anche in questo caso l’ipotesi dolosa.

Alessandro Baffa