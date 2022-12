Rinforzo di lusso per il Brindisi: ecco Marco Rossi

BRINDISI – Nuovo rinforzo in casa Brindisi calcio, nelle scorse ore infatti la società guidata dal presidente Daniele Arigliano ha annunciato l’arrivo dell’esperto difensore classe ‘87, Marco Rossi che vanta oltre 250 presenze tra i professionisti di cui 100 in serie A. Nel 2010 Rossi con la maglia della Sampdoria ha ottenuto la qualificazione in Champions League. Cinque le presenze in Europa per il nuovo difensore biancazzurro che vanta anche due vittorie del Campionato di Serie C e una Supercoppa Italia Lega Pro.

Inoltre ha indossato le maglie di Cesena, Sampdoria, Perugia, Reggina, Parma, Modena, Bari, Wellington, Siena e Seregno e adesso ricomincia da Brindisi con entusiasmo.