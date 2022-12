Palazzo degli specchi, da agenzia delle entrate a casa per gli sposi

LECCE – Da ex Agenzia delle Entrate ad un grande ed elegante store dedicato all’abbigliamento per la cerimonia e non solo. Cambia volto l’immobile a specchi che si trova a Lecce in viale Otranto, all’angolo tra via Leuca e via xx settembre.

Il prestigioso Palazzo verrà trasformato in un grande ed elegante store dedicato all’abbigliamento per la cerimonia e non solo. La società Idea Sposa ha infatti acquistato una porzione dell’immobile che si estende su alcuni piani.

Una volta terminati i lavori di restlyling le sue raffinate vetrine contribuiranno finalmente a rivalutare una zona lasciata a se stessa ormai da tempo.

Il palazzo sarà inaugurato nel febbraio 2023.