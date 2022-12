Lecce-Lazio, sold out, la società mette in vendita altri 1500 tagliandi

LECCE – I tifosi del Lecce hanno risposto presente per la gara con la Lazio del 4 gennaio: lo stadio risulta esaurito in ogni ordine di posto, compreso il settore Ospiti.

La società di Via Col. Costadura a tal proposito, per venire incontro alle numerose richieste pervenute, ha messo in vendita fino alla capienza massima autorizzata, tutti gli ulteriori posti di Tribuna Centrale Inferiore, Tribuna Est Inferiore, Curva Sud e Distinti, circa 1500, solitamente inutilizzati perché sono a visibilità ridotta.

Si ricorda che i minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso.