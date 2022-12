Fine dell’anno stupefacente: arrestati due spacciatori

LECCE – Nel corso del tardo pomeriggio di ieri i militari della Stazione di Nociglia hanno arrestato due giovani ragazzi, pizzicati con sostanza stupefacente: a loro sono stati sequestrati due chili e mezzo di Marijuana e più di un chilo di Hashish.

I carabinieri, durante un servizio di sorveglianza del territorio, hanno notato un andirivieni sospetto di giovani da un’abitazione nel centro del paese.

Durante la perquisizione della casa, oltre agli stupefacenti, sono stati rivenuti 1.200 euro in contanti e due bilancini di precisione. Dopo una ricerca approfondita del domicilio di residenza delle persone controllate, sono stati sequestrati ulteriori 3.515 Euro sempre in banconote, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

In serata la Procura di Lecce ha dichiarato in stato d’arresto i due spacciatori, in attesa della perizia chimico – tossicologica della sostanza sequestrata.