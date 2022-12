Concerto di Capodanno dal Cuore Amico a Leverano

LEVERANO – Sorrisi, musica, divertimento e grande partecipazione. Gli ingredienti per una serata all’insegna del successo ci sono stati tutti. Colonna sonora del concerto di capodanno andato in scena al teatro comunale di Leverano, è stata la solidarietà, orientata verso il progetto di Cuore Amico, associazione onlus che opera nel Salento da oltre vent’anni. Una realtà che ha contribuito a donare un aiuto concreto a tante famiglie salentine, un impegno che continua e si rinnova con l’entusiasmo di sempre e con tante associazioni e cittadini che si mettono al servizio di questo straordinario progetto. Presente anche il presidente di Cuore Amico Paolo Pagliaro. Tantissimi gli artisti sul palco, tanti giovani talenti che hanno partecipato gratuitamente alla raccolta fondi che saranno devoluti interamente a Cuore Amico nel corso della grande maratona televisiva del 6 gennaio su Telerama. Leverano ha risposto presente alla kermesse organizzata da Elisabetta Paladini che l’ha condotta insieme a Mario Vecchio. Un teatro completamente gremito, animato dalla bravura degli artisti. Gabriele Nahi, Flavio Leo, Dalila Spagnolo, Erjiona Quellimi, Anzia, Fraz & Khalo, Selene D’Agostino, Elisa Cirfeda, Elisabetta e Annachiara D’Elia, Sara e Pierangelo, Roberta Paladini e Stefano Caputo. Due gli ospiti d’eccezione, Eros Greco e Maori. Ad aprire e a chiudere il concerto di capodanno sono state le giovani ballerine della Emy Dance Academy. Facce sorridenti e soddisfatte a fine serata, applausi per tutti ma soprattutto perchè ha vinto ancora una volta la solidarietà, più attiva che mai per i bambini di Cuore Amico. Arte e solidarietà, un binomio che può raggiungere, come nel caso del concerto di Capodanno di Leverano, grandi risultati.